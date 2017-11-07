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Пьяный водитель сбил женщину на пешеходном переходе в Пскове
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    Пьяный водитель сбил женщину на пешеходном переходе в Пскове

    12:44  7 Ноября 2017  /обновлено: 12:45  07 Ноября 2017
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    Пьяный водитель сбил женщину на пешеходном переходе в Пскове

    Псков, 7 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло сегодня утром в Пскове.

    По информации местных СМИ со ссылкой на ГИБДД города, инцидент произошел во вторник, 7 ноября, на улице Труда напротив дома №39 около десяти часов утра. Отечественный автомобиль марки «Лада» допустил наезд на 45-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

    По предварительным данным известно, что женщина получила ушиб левой стопы, сотрудники скорой помощи доставили ее в медицинское учреждение. ГИБДД сообщила, что водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения во время ДТП. В настоящий момент органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия, после проверки буде принято процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #псков #пешеход
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