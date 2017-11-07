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Стало известно, когда в Пскове перекроют дороги
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    Стало известно, когда в Пскове перекроют дороги

    10:40  7 Ноября 2017  /обновлено: 10:41  07 Ноября 2017
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    Стало известно, когда в Пскове перекроют дороги

    Псков, 7 ноября. Ограничение движения транспорта будет введено на некоторых улицах в Пскове в связи с проведение демонстрации, посвященной памяти 100-летию Октябрьской революции.

    Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу администрации области, завтра, 7 ноября, в период с 12.00 до 13.00 в Пскове в связи с проведением демонстрации, посвященной празднованию 100-летней годовщины Октябрьской революции, будет введено ограничение движения транспорта.

    Ограничения буду действовать на следующем маршруте: Рижский проспект, между домами №40-б и № 46 — Рижский проспект — площадь Ленина.

    Ранее сообщалось о расширении парка санитарной авиации в Псковской области. Глава региона заявил о необходимости расширения парка санавиации в соответствии с увеличивающимися заявками пациентов.

    Автор: Ксения Пудовкина
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