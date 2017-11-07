Стало известно, когда в Пскове перекроют дороги

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Псков, 7 ноября. Ограничение движения транспорта будет введено на некоторых улицах в Пскове в связи с проведение демонстрации, посвященной памяти 100-летию Октябрьской революции.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу администрации области, завтра, 7 ноября, в период с 12.00 до 13.00 в Пскове в связи с проведением демонстрации, посвященной празднованию 100-летней годовщины Октябрьской революции, будет введено ограничение движения транспорта.

Ограничения буду действовать на следующем маршруте: Рижский проспект, между домами №40-б и № 46 — Рижский проспект — площадь Ленина.

Ранее сообщалось о расширении парка санитарной авиации в Псковской области. Глава региона заявил о необходимости расширения парка санавиации в соответствии с увеличивающимися заявками пациентов.