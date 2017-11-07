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Общество
Парк санитарной авиации в Псковской области получит новый «летающий реанимобиль»
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    Парк санитарной авиации в Псковской области получит новый «летающий реанимобиль»

    10:28  7 Ноября 2017
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    Парк санитарной авиации в Псковской области получит новый «летающий реанимобиль»

    Псков, 7 ноября. Парк санитарной авиации в Псковской области в ближайшее время может быть расширен, сообщил врио губернатора Михаил Ведерников.

    Врио губернатора Псковской области Ведерников принял участие в учениях санитарной авиации, прошедших в понедельник, 6 ноября, на частном аэродроме в Середке, где базируется вертолёт санавиации «Ансат». Глава региона заявил о необходимости расширения парка санавиации в соответствии с увеличивающимися заявками пациентов:

    «На следующей неделе планировали совещания для того, чтобы обеспечить региону дополнительные ресурсы».

    Площадку санитарной авиации по просьбам сотрудников медицинских учреждений оборудуют для ночных полетов и укомплектуют кювезом, он позволит обеспечить транспортировку новорожденных и маленьких детей.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #псков #санавиация
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