Парк санитарной авиации в Псковской области получит новый «летающий реанимобиль»

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Псков, 7 ноября. Парк санитарной авиации в Псковской области в ближайшее время может быть расширен, сообщил врио губернатора Михаил Ведерников.

Врио губернатора Псковской области Ведерников принял участие в учениях санитарной авиации, прошедших в понедельник, 6 ноября, на частном аэродроме в Середке, где базируется вертолёт санавиации «Ансат». Глава региона заявил о необходимости расширения парка санавиации в соответствии с увеличивающимися заявками пациентов:

«На следующей неделе планировали совещания для того, чтобы обеспечить региону дополнительные ресурсы».

Площадку санитарной авиации по просьбам сотрудников медицинских учреждений оборудуют для ночных полетов и укомплектуют кювезом, он позволит обеспечить транспортировку новорожденных и маленьких детей.