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Женщина, которая похитила продукты из магазина, задержана в Пскове
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    Женщина, которая похитила продукты из магазина, задержана в Пскове

    21:40  6 Ноября 2017
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    Женщина, которая похитила продукты из магазина, задержана в Пскове

    Псков, 6 ноября. Сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая подозревается в краже. Женщина похитила продукты из магазина в Пскове.

    Сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что в магазине, который расположен на Рижском проспекте, совершена кража. Как сообщается на странице отдела Росгвардии по Псковской области в социальной сети «ВКонтакте», сотрудники Росгвадрии, приехав на место преступления, задержали 29-летнюю женщину, которая подозревается в совершении кражи. Женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

    Напомним, что сотрудники полиции задержали подростка, который грабил пожилых женщин. Сообщается, что он совершил три грабежа в Великих Луках Псковской области.

    Автор: Дарья Смолина
    #кража #псков
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