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Кандидат от партии «Родина» снялся с выборов главы Гдовского района Псковской области
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    Кандидат от партии «Родина» снялся с выборов главы Гдовского района Псковской области

    20:29  6 Ноября 2017
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    Кандидат от партии «Родина» снялся с выборов главы Гдовского района Псковской области

    Псков, 6 ноября. Руководитель псковского регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков принял решение снять свою кандидатуру с участия в выборах главы Гдовского района.

    Такое решение было принято после анализа ситуации, Константин Вилков считает, что неправильно управлять районом дистанционно. По его мнению, руководить муниципалитетом сможет человек, который живет в этой районе, который связывает свое будущее с этим районом.

    «Я считаю, что поступил честно. Было бы правильно, если бы на этих выборах боролись именно местные, свои, которые знают ситуацию изнутри», — цитирует «Псковская лента новостей» Константина Вилкова.

    На пост главы муниципалитета претендуют пять человек: Дмитрий Иванов, Николай Капитонов, Юрий Павлов, Игорь Романов, Жанна Романчук. Напомним, что досрочные выборы главы Гдовского района пройдут 12 ноября этого года.

    Автор: Дарья Смолина
    #выборы #псков #гдов
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