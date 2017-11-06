Тела пропавших рыбаков нашли в Псковской области

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Псков, 6 ноября. Тела пропавших рыбаков нашли на озере Черное в Новоржевском районе Псковской области.

Очевидцы чрезвычайного происшествия увидели, как перевернулась лодка, в которой находились три мужчины, и рыбаки оказались в холодной воде на озере Черное в Новоржевском районе Псковской области. Удалось спасти одного мужчину, однако о судьбе двух других было ничего неизвестно. Двух других мужчин, которые оказались в воде, искали около двух часов. Мужчин искали спасатели, а также местные жители, которые вышли на озеро на семи лодках.

Тела мужчин нашли вечером, сообщает «Псковское агентство информации». Их тела вытащили на берег, эксперты будут устанавливать личности погибших.

Напомним, мужчины отправились на рыбалку, вышли на воду на лодке, которая по неизвестным причинам перевернулась. Чрезвычайное происшествие произошло 5 ноября.