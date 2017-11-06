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Пропавшего студента колледжа ищут в Пскове
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    Пропавшего студента колледжа ищут в Пскове

    14:44  6 Ноября 2017
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    Пропавшего студента колледжа ищут в Пскове

    Псков, 6 ноября. Уголовный розыск УМВД России по городу Псков разыскивает студента колледжа.

    Молодой человек ушел с места учебы 4 ноября, на данный момент информации о его местонахождении нет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

    Молодому человеку на вид 19 лет, его рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения. У него темные волосы, глаза светлого цвета, нос прямой, лицо овальной формы. Он был одет в темно-синего цвета в черную клетку с желтыми полосами куртку, синие джинсы, кроссовки с полосками фирмы Adidas. Также у него была черная сумка.

    Напомним,что также разыскивается жительница Пскова, которая пропала в феврале этого года. По месту регистрации девушка не проживает.

    Автор: Дарья Смолина
    #розыск #псков #псковская область
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