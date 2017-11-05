Два человека пропали на озере в Псковской области

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Псков, 5 ноября. Два человека пропали на озере Черное в Новоржевском районе Псковской области 5 ноября.

Три мужчины отправились на рыбалку на озеро недалеко от деревни Селецкое, они вышли на воду на лодке. Как сообщают местные СМИ, лодка, в которой находились рыбаки, по неизвестной причине перевернулась. Мужчины оказались в холодной воде. Одного мужчину спасли очевидцы, которое заметили, что лодка опрокинулась.

Что произошло с двумя другими рыбаками на данный момент неизвестно. На месте чрезвычайного происшествия работают спасатели МЧС, они ведут поиски мужчин и в воде, и в прибрежной линии.

Напомним, что уголовный розыск ищет жительницу Пскова, которая пропала в феврале этого года. На данный момент информации о местонахождении девушки нет.