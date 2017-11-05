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Двое рабочих пострадали при пожаре в Псковской области
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    Двое рабочих пострадали при пожаре в Псковской области

    19:51  5 Ноября 2017
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    Двое рабочих пострадали при пожаре в Псковской области

    Псков, 5 ноября. Двое рабочих пострадали при пожаре в деревне Жуково Псковской области.

    Два человека получили ожоги различной степени тяжести: у 46-летнего мужчины — ожог головы 1-й степени, у 36-летнего мужчины — ожог руки 1-й степени. Как сообщает «Комсомольская правда Псков», пожар удалось ликвидировать быстро. Однако пожар нанес ущерб — повредил внутреннюю обшивку здания и потолок.

    Сообщение о возгорании поступило около полуночи 4 ноября. Для ликвидации пожара задействовали пять сотрудников пожарно-спасательного подразделения Псковской области, а также две единицы техники.

    На данный момент выясняются причины возгорания, однако по предварительным данным сообщается, что причиной могло стать короткое замыкание электропроводки. Также устанавливается сумма причиненного ущерба.

    Автор: Дарья Смолина
    #пожар #псковская область
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