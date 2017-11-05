Псковские вандалы изуродовали Детский парк

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Псков, 5 ноября. Неизвестные устроили в псковском Детском парке погром. Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 ноября.

Жители города Псков делятся фотографиями в социальных сетях, где показано, как неизвестные испортили парк. Как сообщает «Псковское агентство информации», в парке были вырваны урны из земли, повалена садовая скульптура. Сообщается, что виновники еще не установлены, однако, стоит отметить, что на территории парка работают несколько видеокамер.

Напомним, вчера, 4 ноября, состоялся праздник День народного единства. Жители Пскова принимали участие в праздничных концертах и спортивных мероприятиях. Мероприятия проходили в Детском саду, Летнем парке, Городском культурном центре, Доме офицеров.