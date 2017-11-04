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Четырехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в Псковской области
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    Четырехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в Псковской области

    19:23  4 Ноября 2017  /обновлено: 19:24  04 Ноября 2017
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    Четырехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в Псковской области

    Псков, 4 ноября. Пожар в частном жилом доме произошел сегодня в Гдовском районе в Псковской области, погиб четырехлетний ребенок.

    По информации местных СМИ, чрезвычайное происшествие случилось в субботу, 4 ноября, в деревне Ремда, частный жилой дом загорелся в дневное время суток. Очевидцы незамедлительно вызвали отряд пожарно-спасательной бригады. Огнеборцы ликвидировали пожар, среди завалов сгоревшего здания пожарные обнаружили тело погибшего малыша, ему было четыре года.

    В настоящий момент эксперты разбираются в обстоятельствах и причинах трагедии, устанавливают, почему ребенок не смог выбраться из здания, охваченного огнем.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пожар #псков
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