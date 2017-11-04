Четырехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в Псковской области

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Псков, 4 ноября. Пожар в частном жилом доме произошел сегодня в Гдовском районе в Псковской области, погиб четырехлетний ребенок.

По информации местных СМИ, чрезвычайное происшествие случилось в субботу, 4 ноября, в деревне Ремда, частный жилой дом загорелся в дневное время суток. Очевидцы незамедлительно вызвали отряд пожарно-спасательной бригады. Огнеборцы ликвидировали пожар, среди завалов сгоревшего здания пожарные обнаружили тело погибшего малыша, ему было четыре года.

В настоящий момент эксперты разбираются в обстоятельствах и причинах трагедии, устанавливают, почему ребенок не смог выбраться из здания, охваченного огнем.