Псковичей объединил митинг на Октябрьской площади в честь Дня народного единства

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Псков, 4 ноября. День народного единства объединил жителей Пскова, собравшихся в городе на праздничных концертах и спортивных мероприятиях.

Народная ярмарка ремесленных и промышленных продуктов, изделий и товаров открыла празднование Дня народного единства. После проведения около 12 часов дня митинга на Октябрьской площади, в котором примут участие представители общественных организаций, национальных диаспор и политических партий, в городе начнутся развлекательные программы для взрослых и детей.

Лучшие творческие и спортивные коллективы выступят перед жителями города. Мероприятия пройдут в Детском саду, Летнем парке, Городском культурном центре, Доме офицеров.