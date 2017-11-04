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Псковичей объединил митинг на Октябрьской площади в честь Дня народного единства
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    Псковичей объединил митинг на Октябрьской площади в честь Дня народного единства

    14:50  4 Ноября 2017  /обновлено: 15:06  04 Ноября 2017
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    Псковичей объединил митинг на Октябрьской площади в честь Дня народного единства

    Псков, 4 ноября. День народного единства объединил жителей Пскова, собравшихся в городе на праздничных концертах и спортивных мероприятиях.

    Народная ярмарка ремесленных и промышленных продуктов, изделий и товаров открыла празднование Дня народного единства. После проведения около 12 часов дня митинга на Октябрьской площади, в котором примут участие представители общественных организаций, национальных диаспор и политических партий, в городе начнутся развлекательные программы для взрослых и детей.

    Лучшие творческие и спортивные коллективы выступят перед жителями города. Мероприятия пройдут в Детском саду, Летнем парке, Городском культурном центре, Доме офицеров.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #день народного единства #псков
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