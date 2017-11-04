Иномарка вылетела в кювет и перевернулась в Печорском районе, есть жертвы

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Псков, 4 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Псковской области, один человек погиб на месте, двое пострадали.

По информации местных СМИ, автомобильная авария произошла сегодня, 4 ноября, около восьми часов утра на шестом километре автодороги Печоры — Псков. Легковой автомобиль марки Suzuki, водитель которого по неустановленным на данный момент причинам не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.

По предварительной информации известно, что один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести, и были доставлены сотрудниками скорой помощи в медицинское учреждение. В настоящее время работники органов охраны правопорядка выясняют обстоятельства и причины смертельной автомобильной аварии.