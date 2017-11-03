Стало известно, по каким улицам в Пскове 7 ноября ограничат движение транспорта

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Псков, 3 ноября. Некоторые улицы в городе Пскове буду закрыты для проезда в начале следующей недели из-за демонстрации, посвященной 100-летию Октябрьской революции.

По информации пресс-службы администрации Псковской области, в начале следующей недели некоторые улицы буду закрыты для проезда автомобильного транспорта в связи с проведением демонстрации, посвященной 100-летию годовщины Октябрьской революции.

Ограничения будут введены 7 ноября в период с двенадцати часов до часу дня и распространятся на передвижение по следующим улицам: Рижский проспект, между домами № 40б и № 46 — Рижский проспект — площадь Ленина, у памятника В. И. Ленина без занятия зеленой зоны.