Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Астанинский процесс по Сирии продолжится до стабилизации обстановки — МИД Ирана
Общество
Стало известно, по каким улицам в Пскове 7 ноября ограничат движение транспорта
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стало известно, по каким улицам в Пскове 7 ноября ограничат движение транспорта

    18:24  3 Ноября 2017  /обновлено: 18:25  03 Ноября 2017
    44

    Стало известно, по каким улицам в Пскове 7 ноября ограничат движение транспорта

    Псков, 3 ноября. Некоторые улицы в городе Пскове буду закрыты для проезда в начале следующей недели из-за демонстрации, посвященной 100-летию Октябрьской революции.

    По информации пресс-службы администрации Псковской области, в начале следующей недели некоторые улицы буду закрыты для проезда автомобильного транспорта в связи с проведением демонстрации, посвященной 100-летию годовщины Октябрьской революции.

    Ограничения будут введены 7 ноября в период с двенадцати часов до часу дня и распространятся на передвижение по следующим улицам: Рижский проспект, между домами № 40б и № 46 — Рижский проспект — площадь Ленина, у памятника В. И. Ленина без занятия зеленой зоны.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #псков
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        18:27   3 Ноября 2017
        262
        Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

        Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

        18:08   3 Ноября 2017
        234
        Российский удар нанес сокрушительный урон ИГ и позволил САА развернуть наступление

        Российский удар нанес сокрушительный урон ИГ и позволил САА развернуть наступление

        17:27   3 Ноября 2017
        1354
        «Испания — это клетка»: Каталония потребовала свободы для своих политиков

        «Испания — это клетка»: Каталония потребовала свободы для своих политиков

        17:25   3 Ноября 2017
        293