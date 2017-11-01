Подросток, который грабил пожилых женщин, задержан в Псковской области

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Псков, 1 ноября. Сотрудники полиции задержали подростка, который подозревается в совершении нескольких грабежей в Великих Луках Псковской области. Молодой человек грабил пожилых женщин.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, по версии следствия, неизвестный похитил у 54-летней женщины сумку, где были деньги, банковские карты и документы, после чего скрылся. Инцидент произошел около подъезда дома на улице Ставского 29 октября. На следующий день молодой человек совершил два преступления: украл пакет с деньгами и банковской картой и похитил сумку с деньгами и продуктами.

Были проведены оперативно-розыскные мероприятия, благодаря которым удалось установить подозреваемого — 16-летнего учащегося. Молодой человек дал признательные показания в совершении этих преступлений.