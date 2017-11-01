Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пожилой коллекционер в Омске отдал более 200 тысяч рублей за фальшивки
Происшествия
Подросток, который грабил пожилых женщин, задержан в Псковской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Подросток, который грабил пожилых женщин, задержан в Псковской области

    15:49  1 Ноября 2017
    45

    Подросток, который грабил пожилых женщин, задержан в Псковской области

    Псков, 1 ноября. Сотрудники полиции задержали подростка, который подозревается в совершении нескольких грабежей в Великих Луках Псковской области. Молодой человек грабил пожилых женщин.

    Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, по версии следствия, неизвестный похитил у 54-летней женщины сумку, где были деньги, банковские карты и документы, после чего скрылся. Инцидент произошел около подъезда дома на улице Ставского 29 октября. На следующий день молодой человек совершил два преступления: украл пакет с деньгами и банковской картой и похитил сумку с деньгами и продуктами.

    Были проведены оперативно-розыскные мероприятия, благодаря которым удалось установить подозреваемого — 16-летнего учащегося. Молодой человек дал признательные показания в совершении этих преступлений.

    Автор: Дарья Смолина
    #грабеж #псковская область #великие луки
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        16:16   1 Ноября 2017
        375
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        394
        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        9:56   1 Ноября 2017
        2200
        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        6:41   1 Ноября 2017
        6743