Водителя в состоянии наркотического опьянения задержали псковские росгвардейцы

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Псков, 1 ноября. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину с признаками наркотического опьянения в Пскове.

Сообщение о задержании молодого человека с признаками наркотического опьянения было опубликовано на официальной странице отдела Росгвардии по Псковской области в социальной сети «ВКонтакте» сегодня, 1 ноября. Сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области обратили внимание на автомобиль, который ехал по улице Ижорского батальона. Водитель машины вел себя на дороге неадекватно.

После того, как автомобиль остановили, сотрудники обнаружили признаки наркотического опьянения у 28-летнего водителя. На данный момент житель Пскова передан сотрудникам ГИБДД. Сообщается, что мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование.