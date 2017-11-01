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Россия
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Ярмарка выходного дня отменена в Пскове и Великих Луках
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    Ярмарка выходного дня отменена в Пскове и Великих Луках

    11:37  1 Ноября 2017
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    Ярмарка выходного дня отменена в Пскове и Великих Луках

    Псков, 1 ноября. Ярмарка выходного дня в связи с празднованием Дня народного единства отменена в Пскове и Великих Луках.

    В Пскове ярмарка проходит на улицах Пушкина и Карла Маркса, а в Великих Луках на улице Льва Толстого. Отмечается, что следующие ярмарки пройдут 11 ноября в штатном режиме, сообщает «Псковская лента новостей».

    Как сообщает пресс-служба ОМСУ Пскова, в день народного единства для жителей и гостей города пройдет концерт «Многонациональное разноцветье», где примут участие представители разных диаспор Псковской области. Мероприятие состоится в Доме офицеров 4 ноября в 15.00. Кроме этого будет представлена выставка детских рисунков «Широка страна моя родная». Вечером же пройдет праздничный вечер «Рио-Рита».

    Автор: Дарья Смолина
    #день народного единства #псков
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