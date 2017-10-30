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Украина
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Неизвестный водитель сбил молодого жителя Великих Лук на пешеходном переходе
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    Неизвестный водитель сбил молодого жителя Великих Лук на пешеходном переходе

    20:06  30 Октября 2017
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    Неизвестный водитель сбил молодого жителя Великих Лук на пешеходном переходе

    Великие Луки, 30 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло вчера в Великих Луках.

    По информации пресс-службы УГИБДД УМВД России по Псковской области, инцидент произошел 29 октября на улице Зверева. По предварительной информации известно, 18-летний молодой человек переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в этот момент по дороге двигался легковой автомобиль, водитель которого допустил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу за помощью.

    Сотрудники Госавтоинспекции на данный момент устанавливают личность водителя, проводят проверку по факту ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #великие луки
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