Неизвестный водитель сбил молодого жителя Великих Лук на пешеходном переходе

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Великие Луки, 30 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло вчера в Великих Луках.

По информации пресс-службы УГИБДД УМВД России по Псковской области, инцидент произошел 29 октября на улице Зверева. По предварительной информации известно, 18-летний молодой человек переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в этот момент по дороге двигался легковой автомобиль, водитель которого допустил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу за помощью.

Сотрудники Госавтоинспекции на данный момент устанавливают личность водителя, проводят проверку по факту ДТП.