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ДТП в Пскове: иномарка влетела в трактор
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    ДТП в Пскове: иномарка влетела в трактор

    13:57  30 Октября 2017
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    ДТП в Пскове: иномарка влетела в трактор

    Псков, 30 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и иномарки случилось сегодня утром в Пскове.

    Как сообщили в пресс-службе управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, происшествие произошло в понедельник, 30 октября, утром в районе Завеличья на пересечении улицы Юбилейной и Рижского проспекта. Трактор пытался развернуться на проезжей части, в этот момент по соседней полосе двигалась иномарка Mazda, водитель решил обогнать транспортное средство, которое шло на разворот. Маневр не удался, и легковой автомобиль столкнулся с трактором.

    Пострадавших в ДТП нет, в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту происшествия и выясняют все обстоятельства инцидента.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #псков
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