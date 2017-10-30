ДТП в Пскове: иномарка влетела в трактор

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Псков, 30 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и иномарки случилось сегодня утром в Пскове.

Как сообщили в пресс-службе управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, происшествие произошло в понедельник, 30 октября, утром в районе Завеличья на пересечении улицы Юбилейной и Рижского проспекта. Трактор пытался развернуться на проезжей части, в этот момент по соседней полосе двигалась иномарка Mazda, водитель решил обогнать транспортное средство, которое шло на разворот. Маневр не удался, и легковой автомобиль столкнулся с трактором.

Пострадавших в ДТП нет, в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту происшествия и выясняют все обстоятельства инцидента.