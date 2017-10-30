Водитель иномарки скончался на месте ДТП в Псковской области

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Псков, 30 октября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера днем в Псковской области.

По информации, предоставленной в главном управлении МЧС России по Псковской области, автомобильная авария произошла в воскресенье, 29 октября, в дневное время суток на двадцатом километре дороги, которая ведёт из Куньи в Кресты. По предварительным данным известно, что иномарка с петербургскими номерами, за рулем которой находился 46-летний водитель, по неустановленным пока причинам не справившийся с управлением, вылетела в кювет, после чего перевернулась.

Мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля, получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка устанавливают личность погибшего и выясняют обстоятельства и причины смертельного ДТП.