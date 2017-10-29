Уголовный розыск ищет псковичку, пропавшую в феврале прошлого года

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Псков, 29 октября. Уголовный розыск УМВД России по городу Псков разыскивает женщину 1982 года рождения. Жительница Пскова пропала в феврале прошлого года.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, на данный момент информации о ее местонахождении нет. Сотрудники сообщили, что по месту регистрации девушка не проживает.

Приметы женщины: на вид около 35 лет, рост примерно 160 сантиметров, худощавого телосложения. На момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет, натуральный цвет волос — светло-русый. Девушка была одета в черную куртку, джинсы и кроссовки. Особая примета — отсутствие верхнего переднего зуба.

Напомним, что сотрудники Госавтоинспекции разыскивают мужчину, который скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Водитель сбил девушку в Пскове.