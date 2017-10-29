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Уголовный розыск ищет псковичку, пропавшую в феврале прошлого года
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    Уголовный розыск ищет псковичку, пропавшую в феврале прошлого года

    21:18  29 Октября 2017
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    Уголовный розыск ищет псковичку, которая пропала в феврале прошлого года

    Псков, 29 октября. Уголовный розыск УМВД России по городу Псков разыскивает женщину 1982 года рождения. Жительница Пскова пропала в феврале прошлого года.

    Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, на данный момент информации о ее местонахождении нет. Сотрудники сообщили, что по месту регистрации девушка не проживает.

    Приметы женщины: на вид около 35 лет, рост примерно 160 сантиметров, худощавого телосложения. На момент исчезновения волосы были окрашены в каштановый цвет, натуральный цвет волос — светло-русый. Девушка была одета в черную куртку, джинсы и кроссовки. Особая примета — отсутствие верхнего переднего зуба.

    Напомним, что сотрудники Госавтоинспекции разыскивают мужчину, который скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Водитель сбил девушку в Пскове.

    Автор: ДарьяСмолина
    #розыск #псков
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