Псковский омбудсмен возложил цветы в преддверии дня памяти жертв политических репрессий
Псков, 29 октября. Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов возложил цветы к закладному камню Мемориала жертвам политических репрессий в преддверии дня памяти жертв политических репрессий.
Дмитрий Шахов отметил, что этот день — 30 октября — был учрежден, чтобы сохранить память о тех людях, кто стал жертвой политических репрессий и о тех годах, которых никогда не должны повториться.
Как сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Псковской области, в регионе политические репрессии приобрели особый характер — было реабилитировано 45 498 человек, из них 8205 человек были приговорены к вышей мере наказания – расстрелу.
«Пострадали от массовых выселений, внесудебных арестов и расстрелов представители всех слоёв нашего общества.<…> За каждым стоит трагическая судьба репрессированного, искорёженная жизнь его семьи, страдания родственников», — сообщает пресс-служба омбудсмена.