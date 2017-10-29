Псковский омбудсмен возложил цветы в преддверии дня памяти жертв политических репрессий

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Псков, 29 октября. Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов возложил цветы к закладному камню Мемориала жертвам политических репрессий в преддверии дня памяти жертв политических репрессий.

Дмитрий Шахов отметил, что этот день — 30 октября — был учрежден, чтобы сохранить память о тех людях, кто стал жертвой политических репрессий и о тех годах, которых никогда не должны повториться.

Как сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Псковской области, в регионе политические репрессии приобрели особый характер — было реабилитировано 45 498 человек, из них 8205 человек были приговорены к вышей мере наказания – расстрелу.