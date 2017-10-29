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Происшествия
Авария произошла в Печорском районе Псковской области
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    Авария произошла в Печорском районе Псковской области

    14:10  29 Октября 2017
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    Авария произошла в Печорском районе Псковской области

    Псков, 29 октября. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Печорском районе Псковской области утром 29 октября.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области, авария с участием легкового автомобиля произошла на девятом км автодороги Печоры — Изборск. На место происшествия выехали два сотрудника пожарно-спасательного подразделения МЧС, была задействована одна единица техники. На данный момент информация о пострадавших и обстоятельствах аварии уточняется.

    Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области сообщила, что ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля произошло вечером 28 октября на улице Н. Васильева в Пскове. Информации о пострадавших на данный момент нет.

    Автор: Дарья Смолина
    #дтп #авария #псков #псковская область
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