Новую спортивную площадку открыли в Усвятах Псковской области

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Псков, 28 октября. Новая современная спортивная площадка появилась в Усвятах Псковской области. Торжественная церемония открытия прошла 27 октября.

Председатель комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин поздравил жителей поселка с открытием нового стадиона от имени врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, новая спортивная площадка — одна из восьми, которая построена по программе «Газрпром-детям».

«Для муниципалитета создание условий для занятий физической культурой и спортом, воспитание патриотически настроенной молодежи являются одними из главных задач», — сообщает глава Усвятского района Виктор Иващенко.

Отмечается, что жители района смогут заниматься спортом в хороших условиях, также спортивные мероприятия, проводимые на новом стадионе, приобретут качественно другой уровень.