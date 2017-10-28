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Жителя Челябинской области задержали за кражу еды в Пскове
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    Жителя Челябинской области задержали за кражу еды в Пскове

    16:48  28 Октября 2017
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    Жителя Челябинской области задержали за кражу еды в Пскове

    Псков, 28 октября. Челябинец был задержан сотрудниками псковского отдела Росгвардии. Мужчина пытался украсть продукты питания из магазина, который расположен на улице Гагарина в Пскове.

    Молодой человек зашел в магазин, взял необходимые продукты, пока никто не видел, и попытался покинуть магазин незаметно. Продавцы заметили это и нажали на кнопку «тревога». После чего на место происшествия приехал экипаж вневедомственной охраны, сообщает «Псковская Лента Новостей».

    Как стало известно, молодой человек — житель Челябинской области, ему 22 года. Что привело его в Псковскую область — неизвестно.

    Молодого человека передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

    Напомним, ранее произошел случай, где сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который подозревается в хищении спиртных напитков и продуктов питания. Кража произошла в магазине на улице 1 Мая в Пскове.

    Автор: Дарья Смолина
    #кража #псков #воровство
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