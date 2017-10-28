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Два легковых автомобиля столкнулись в Пскове
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    Два легковых автомобиля столкнулись в Пскове

    11:26  28 Октября 2017
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    Два легковых автомобиля столкнулись в Пскове на Коммунальной улице

    Псков, 28 октября. Два легковых автомобиля столкнулись на улице Коммунальной в Пскове. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в 20.30 27 октября.

    Для ликвидации аварии было задействована одна единица техники, а также на место ДТП выехали сотрудники МЧС. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области, информация о пострадавших уточняется. На данный момент выясняются причина и обстоятельства аварии.

    Ранее сообщалось, что в Великих Луках Псковской области произошла авария с участием легкового автомобиля и велосипеда. Столкновение произошло на проспекте Ленина, сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило на пульт дежурного в 20.10 27 октября. На данный момент, информация о пострадавших отсутствует.

    Автор: Дарья Смолина
    #дтп #авария #псков #псковская область
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