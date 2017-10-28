Два легковых автомобиля столкнулись в Пскове

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Псков, 28 октября. Два легковых автомобиля столкнулись на улице Коммунальной в Пскове. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в 20.30 27 октября.

Для ликвидации аварии было задействована одна единица техники, а также на место ДТП выехали сотрудники МЧС. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области, информация о пострадавших уточняется. На данный момент выясняются причина и обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках Псковской области произошла авария с участием легкового автомобиля и велосипеда. Столкновение произошло на проспекте Ленина, сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило на пульт дежурного в 20.10 27 октября. На данный момент, информация о пострадавших отсутствует.