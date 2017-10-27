Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Мужчина и ребенок пострадали в ДТП в Самаре
Происшествия
Псковский педофил получил 24 года тюрьмы за изнасилование подростка
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Псковский педофил получил 24 года тюрьмы за изнасилование подростка

    10:18  27 Октября 2017
    49

    Псковский педофил получил 24 года тюрьмы за изнасилование подростка

    Псков, 27 октября. Псковича, изнасиловавшего несовершеннолетнюю девушку, приговорили к 24 годам колонии строгого режима.

    По информации пресс-службы Псковского областного суда, 31-летний мужчина изнасиловал 14-летнюю девушку, причинив ее здоровью умышленный тяжкий вред. Также осужденный наносил девушке телесные повреждения.

    Уголовное дело по двум статьям рассматривалось более месяца, судебное разбирательство по делу проходило на закрытом заседании. Суд приговорил насильника к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. После истечения указанного срока, его свободу ограничат еще на год и десять месяцев.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #суд #псков
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин лично запустил четыре баллистические ракеты на учениях

        Путин лично запустил четыре баллистические ракеты на учениях

        10:01   27 Октября 2017
        1688
        В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

        В Сети появилось видео освобождения района Дейр-эз-Зора сирийской армией при поддержке ВКС РФ

        7:40   27 Октября 2017
        1008
        Сирия: назначен новый командующий операцией в направлении Идлиба

        Сирия: назначен новый командующий операцией в направлении Идлиба

        7:29   27 Октября 2017
        587
        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        Россия приступила к изучению доклада комиссии по расследованию химатак в Сирии

        4:37   27 Октября 2017
        148