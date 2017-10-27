Псковский педофил получил 24 года тюрьмы за изнасилование подростка

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Псков, 27 октября. Псковича, изнасиловавшего несовершеннолетнюю девушку, приговорили к 24 годам колонии строгого режима.

По информации пресс-службы Псковского областного суда, 31-летний мужчина изнасиловал 14-летнюю девушку, причинив ее здоровью умышленный тяжкий вред. Также осужденный наносил девушке телесные повреждения.

Уголовное дело по двум статьям рассматривалось более месяца, судебное разбирательство по делу проходило на закрытом заседании. Суд приговорил насильника к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. После истечения указанного срока, его свободу ограничат еще на год и десять месяцев.