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Две фуры столкнулись под Псковом, есть жертвы
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    Две фуры столкнулись под Псковом, есть жертвы

    14:46  26 Октября 2017  /обновлено: 14:47  26 Октября 2017
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    Две фуры столкнулись под Псковом, есть жертвы

    Псков, 26 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузов произошло сегодня утром в Псковской области, один человек погиб.

    Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Псковской области, два грузовых транспортных средства столкнулись в Невельском районе возле поселка Усть-Долыссы сегодня, 26 октября. Сотрудники службы МЧС получили сообщение о ДТП в 10.15 часов утра. Установлено, что одна фура перевозила яблоки из Мордовии, другая ехала из Белоруссии без груза. Водитель второго транспортного средства получил серьезные травмы, на карете скорой помощи был отправлен в больницу, но по дороге скончался. Личность мужчины не установлена.

    В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту смертельного ДТП, выясняют все причины и обстоятельства аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #скорая #псков
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