Две фуры столкнулись под Псковом, есть жертвы

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Псков, 26 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузов произошло сегодня утром в Псковской области, один человек погиб.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Псковской области, два грузовых транспортных средства столкнулись в Невельском районе возле поселка Усть-Долыссы сегодня, 26 октября. Сотрудники службы МЧС получили сообщение о ДТП в 10.15 часов утра. Установлено, что одна фура перевозила яблоки из Мордовии, другая ехала из Белоруссии без груза. Водитель второго транспортного средства получил серьезные травмы, на карете скорой помощи был отправлен в больницу, но по дороге скончался. Личность мужчины не установлена.

В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту смертельного ДТП, выясняют все причины и обстоятельства аварии.