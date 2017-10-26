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Происшествия
ДТП в Пскове: пьяный водитель Hyundai протаранил Kia Spectra
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    ДТП в Пскове: пьяный водитель Hyundai протаранил Kia Spectra

    13:20  26 Октября 2017
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    ДТП в Пскове: пьяный водитель Hyundai протаранил Kia Spectra

    Псков, 26 октября. Два дорожно-транспортных происшествия с участием иномарок произошли вчера в Псковском районе.

    По информации пресс-службы УГИБДД УМВД России по Псковской области, автомобильная авария случилась в среду, 25 октября, около 8.20 утра в Псковском районе на шестом километре автодороги Псков – Изборск. Автомобиль марки Hyundai Solaris под управлением 48-летнего мужчины, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Renault Logan. За рулем иномарки находилась 42-летняя женщина. Водители получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение.

    Еще одно ДТП с участием Hyundai Solaris произошло вчера около 21.35 вечера дома у № 68 по улице Юбилейной. Пьяный 43-летний водитель протаранил впереди идущую Kia Spectra. Нетрезвый мужчина получил незначительные травмы и повреждения. В настоящее время по факту автомобильных аварий проходит проверка, сотрудники охраны правопорядка выясняют обстоятельства и причины ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #псков
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