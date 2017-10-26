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Жительницу Пскова приговорили к 12 годам колонии за сбыт наркотиков
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    Жительницу Пскова приговорили к 12 годам колонии за сбыт наркотиков

    10:52  26 Октября 2017
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    Жительницу Пскова приговорили к 12 годам колонии за сбыт наркотиков

    Псков, 26 октября. Жительница Пскова по решению суда проведет 12 лет в исправительной колонии общего режима за сбыт наркотических веществ в крупном размере.

    По информации районной прокуратуры города , инцидент произошел в 2013 году. Женщина приобрела 0,22 грамма карфентанила и 3-метилфентанила, массой 3,849 грамма на рынке в Пскове для того, чтобы продать лицам наркозависимым на территории Опочки. Подсудимая в июле 2013 года продала наркотические вещества по предварительной договоренности за две тысячи рублей. Аналогичный инцидент повторился в сентябре 2013 года.

    Сотрудники Управления ФСКН России по Псковской области в ходе обыска в сентябре 2013 года обнаружили оставшиеся наркотики в земле рядом со столбом в сарае по месту своего жительства. Суд приговорил женщину к 12 годам в исправительной колонии общего режима за сбыт наркотических веществ.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #псков
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