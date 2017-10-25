У главы Псковской области могут появиться врио замгубернатора

В Избранное

Псков, 25 октября. У временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области могут появиться и врио заместителей. Сообщается, что члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания поддержали соответствующий законопроект.

«После ухода предыдущего губернатора остались заместители. Новый исполняющий обязанности губернатора должен иметь возможность назначать заместителей для решения жизненно важных для региона задач», — цитирует «Псковская Лента Новостей» председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Владимира Яникова.

Также отмечается, что у врио губернатора будет дано право назначать врио заместителей главы Псковской области.