Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Памятник Булгакову установят в центре Москвы 
Общество
У главы Псковской области могут появиться врио замгубернатора
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    У главы Псковской области могут появиться врио замгубернатора

    22:04  25 Октября 2017
    32

    В Псковской области у врио губернатора могут появиться врио заместителей

    Псков, 25 октября. У временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области могут появиться и врио заместителей. Сообщается, что члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания поддержали соответствующий законопроект.

    «После ухода предыдущего губернатора остались заместители. Новый исполняющий обязанности губернатора должен иметь возможность назначать заместителей для  решения жизненно важных для региона задач», — цитирует «Псковская Лента Новостей» председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Владимира Яникова.

    Также отмечается, что у врио губернатора будет дано право назначать врио заместителей главы Псковской области.

     

    Автор: Дарья Смолина
    #губернатор #псков #врио
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        19:46   25 Октября 2017
        221
        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        14:52   25 Октября 2017
        2575
        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        12:07   25 Октября 2017
        729
        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        11:52   25 Октября 2017
        559