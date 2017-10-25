Раненный в живот житель Псковской области умер в больнице

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Псков, 25 октября. Житель Великих Лук был доставлен в больницу с ножевым ранением в области живота, однако спасти его не удалось. Как показала медицинская экспертиза, 41-летний мужчина умер от массивной кровопотери в результате ранения в печень.

Сообщение о смерти мужчины поступило в правоохранительные органы 21 октября этого года. Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего».

По версии следствия, мужчина распивал спиртные напитки со своим знакомым. У них возникла ссора, и 28-летний молодой человек взял нож и нанес ему удар в живот.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Псковской области, подозреваемого задержали. Ему предъявлено обвинение. На данный момент расследование продолжается.