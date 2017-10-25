Грабитель с ножом ранил жителя Великих Лук

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Псков, 25 октября. Полиция Великих Лук Псковской области задержала человека, который устроил разбойное нападение. Он напал с ножом на жителя города. Об этом сообщает пресс-служба У МВД России по Псковской области.

По версии следствия, в подъезде дома на улице Розы Люксембург молодой человек ударил ножом 41-летнего мужчину. Нападавший пытался украсть деньги, после чего скрылся. Потерпевший был доставлен в больницу.

Полиция провела оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении. Нападавшим оказался 18-летний житель Великих Лук, который ранее был неоднократно судим. Молодой человек нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело. На данный момент проводится расследование.