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Грабитель с ножом ранил жителя Великих Лук
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    Грабитель с ножом ранил жителя Великих Лук

    15:48  25 Октября 2017
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    Молодой человек напал с ножом на жителя Великих Лук

    Псков, 25 октября. Полиция Великих Лук Псковской области задержала человека, который устроил разбойное нападение. Он напал с ножом на жителя города. Об этом сообщает пресс-служба У МВД России по Псковской области.

    По версии следствия, в подъезде дома на улице Розы Люксембург молодой человек ударил ножом 41-летнего мужчину. Нападавший пытался украсть деньги, после чего скрылся. Потерпевший был доставлен в больницу.

    Полиция провела оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении. Нападавшим оказался 18-летний житель Великих Лук, который ранее был неоднократно судим. Молодой человек нигде не работает.

    Возбуждено уголовное дело. На данный момент проводится расследование.

    Автор: Дарья Смолина
    #полиция #псков #разбойное нападение
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