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Общество
Средняя зарплата в Псковской области увеличилась на 4,7%
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    Средняя зарплата в Псковской области увеличилась на 4,7%

    16:34  25 Октября 2017
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    Средняя зарплата в Псковской области увеличилась на 4,7%

    Псков, 25 октября. Средняя заработная плата жителей Псковской области возросла на 4,6%, приводит данные территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области.

    Средняя номинальная зарплата по Псковской области за январь-август ровняется 22 254 рублям. Отмечается, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель увеличился на 4,6%. Однако с учетом инфляции зарплата выросла на 0,3%.

    Среднемесячная зарплата работников образования за январь-август составила 17 847 рублей. Заработная плата на 21,3% меньше, чем в целом по области. Сотрудники организаций здравоохранения  и социальных услуг получают зарплату в размере 21 387 рублей.

    Автор: Дарья Смолина
    #псков #статистика #псковская область
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