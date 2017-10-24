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Псковские депутаты КПРФ намерены часто обращаться за помощью к врио губернатора
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    Псковские депутаты КПРФ намерены часто обращаться за помощью к врио губернатора

    22:32  24 Октября 2017
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    Псковские депутаты КПРФ намерены часто обращаться за помощью к врио губернатора

    Псков, 24 октября. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников встретился с депутатами КПРФ. Представители партии сообщили губернатору, что будут часто обращаться за помощью. Об этом сообщает пресс-служба Псковского областного собрания депутатов.

    На встрече с врио губернатора депутаты КПРФ подготовили несколько вопросов, которые затрагивают основные проблемы Псковской области. Как отмечает заместитель КПРФ Виктор Дуля, Михаил Ведерников внимательно выслушал вопросы, вник в их суть и пообещал принять участие в их решении.

    Отмечается, что встреча была полезной для обеих сторон.

    «Я считаю, что польза будет от этой встречи и нам, коммунистам, для понимания роли губернатора, и губернатору – что есть такая партия, которая заинтересована в благополучии нашей Псковской области», — отметил Виктор Дуля.

     

    Автор: Дарья Смолина
    #псков #врио губернатора псковской области
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