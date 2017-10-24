Псковские депутаты КПРФ намерены часто обращаться за помощью к врио губернатора

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Псков, 24 октября. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников встретился с депутатами КПРФ. Представители партии сообщили губернатору, что будут часто обращаться за помощью. Об этом сообщает пресс-служба Псковского областного собрания депутатов.

На встрече с врио губернатора депутаты КПРФ подготовили несколько вопросов, которые затрагивают основные проблемы Псковской области. Как отмечает заместитель КПРФ Виктор Дуля, Михаил Ведерников внимательно выслушал вопросы, вник в их суть и пообещал принять участие в их решении.

Отмечается, что встреча была полезной для обеих сторон.