Псковские школьники стали участниками Юнармейского движения

В Избранное

Псков, 24 октября. Став участниками Юнармейского движения, торжественную клятву произнесли 14 юных жителей Пскова в день подразделений специального назначения, 24 октября. Об этом сообщают местные СМИ.

Торжественное построение состоялось на территории бригады спецназа в Прожицах.

Как сообщает «Псковская лента новостей», воспитанники псковского центра военно-патриотического воспитания «Патриот» и участники движения стояли на плаце в едином строю с разведчиками.

В ходе мероприятия для участников Юнармейского движения провели экскурсию по воинской части, а также познакомили с современной экипировкой и вооружением спецназа.

Напомним, что детско-юношеское движение «Юнармия», целью которого является патриотическое воспитание нового поколения граждан России, было создано в 2016 году.