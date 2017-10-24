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Псковские школьники стали участниками Юнармейского движения
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    Псковские школьники стали участниками Юнармейского движения

    21:15  24 Октября 2017
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    Псковские школьники стали участниками Юнармейского движения

    Псков, 24 октября. Став участниками Юнармейского движения, торжественную клятву произнесли 14 юных жителей Пскова в день подразделений специального назначения, 24 октября. Об этом сообщают местные СМИ.

    Торжественное построение состоялось на территории бригады спецназа в Прожицах.

    Как сообщает «Псковская лента новостей», воспитанники псковского центра военно-патриотического воспитания «Патриот» и участники движения стояли на плаце в едином строю с разведчиками.

    В ходе мероприятия для участников Юнармейского движения провели экскурсию по воинской части, а также познакомили с современной экипировкой и вооружением спецназа.

    Напомним, что детско-юношеское движение «Юнармия», целью которого является патриотическое воспитание нового поколения граждан России, было создано в 2016 году.

     

     

    Автор: Дарья Смолина
    #юнармия #псков
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