Смертность от внешних причин уменьшилась на 18% в Псковской области

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Псков, 24 октября. Уровень смертности населения Псковской области от внешних причин снизился на 18%. Об этом сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

За девять месяцев в регионе скончались 535 человек, в прошлом году число погибших составляло 660.

Председатель государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов сообщил, что с января по сентябрь в области произошло 572 пожара, а это на 4% меньше, чем в прошлом году за такой же период. Уменьшилось число погибших на пожаре на 24%. Отмечается, что положительная динамика наблюдается и на дорогах региона: количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось, снизилось и количество погибших.

«Алкогольная причина «тянет» за собой и другие причины смертности: от утопления, в ДТП и от различных заболеваний. Всего в регионе погибло 172 человека от причин, напрямую связанных с чрезмерным употреблением алкоголя», — отметил Игорь Потапов.

Отмечается, что в целом по уровню смертности населения от внешних причин Псковская область занимает 22 место.