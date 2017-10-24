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Псковская область подписала соглашение о сотрудничестве с Белоруссией
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    Псковская область подписала соглашение о сотрудничестве с Белоруссией

    11:31  24 Октября 2017  /обновлено: 11:33  24 Октября 2017
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    в Пскове обсуждают законодательные инициативы Союзного государства

    Псков, 24 октября. Темой заседания Парламентского собрания Союза Белоруссии и России стало согласование законодательных инициатив, которые бы обеспечили равные права граждан Союзного государства. Семинар проходит 23-24 октября в Пскове. Об этом сообщает пресс-служба Псковской области.

    Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с участниками 49-го семинара при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России по вопросам строительства Союзного государства.

     «Между администрацией Псковской области и Республикой Беларусь подписано соглашение о взаимодействии в научной, экономической и культурной сферах. Это  — хороший залог продуктивного международного двустороннего сотрудничества», — подчеркнул врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

    В работе семинара примут участие представители Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, международных организаций и межгосударственных образований, постоянного Комитета Союзного государства, делегации субъектов России и Республики Беларусь из представителей органов исполнительной и законодательной властей.

    Автор: Дарья Смолина
    #псков #союзное государство
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