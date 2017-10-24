Псковская область подписала соглашение о сотрудничестве с Белоруссией

В Избранное

Псков, 24 октября. Темой заседания Парламентского собрания Союза Белоруссии и России стало согласование законодательных инициатив, которые бы обеспечили равные права граждан Союзного государства. Семинар проходит 23-24 октября в Пскове. Об этом сообщает пресс-служба Псковской области.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с участниками 49-го семинара при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России по вопросам строительства Союзного государства.

«Между администрацией Псковской области и Республикой Беларусь подписано соглашение о взаимодействии в научной, экономической и культурной сферах. Это — хороший залог продуктивного международного двустороннего сотрудничества», — подчеркнул врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

В работе семинара примут участие представители Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, международных организаций и межгосударственных образований, постоянного Комитета Союзного государства, делегации субъектов России и Республики Беларусь из представителей органов исполнительной и законодательной властей.