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Происшествия
Пожилая женщина провалилась в канализационный люк в Псковской области
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    Пожилая женщина провалилась в канализационный люк в Псковской области

    19:36  23 Октября 2017
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    Пожилая женщина провалилась в канализационный люк в Псковской области

    Псков, 23 октября. Пенсионерка провалилась в канализационный люк в Печорах в Псковской области.

    По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Псковской области, сотрудники МЧС спасли 81-летнюю пенсионерку, провалившуюся в люк. Женщина во время падения не пострадала, помощь сотрудников медицинского учреждения не понадобилась.

    Инцидент произошел в воскресенье, 22 октября, на улице Садовой. Местная жительница наступила на заросший травой люк и упала в канализационный колодец. Соседи, оказавшиеся очевидцами происшествия, незамедлительно вызвали спасателей. Сотрудники МЧС в течение десяти минут спасли пенсионерку. Они обвязали ее тросом и вытащили из колодца.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #псков
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