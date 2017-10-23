Пожилая женщина провалилась в канализационный люк в Псковской области

В Избранное

Псков, 23 октября. Пенсионерка провалилась в канализационный люк в Печорах в Псковской области.

По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Псковской области, сотрудники МЧС спасли 81-летнюю пенсионерку, провалившуюся в люк. Женщина во время падения не пострадала, помощь сотрудников медицинского учреждения не понадобилась.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 октября, на улице Садовой. Местная жительница наступила на заросший травой люк и упала в канализационный колодец. Соседи, оказавшиеся очевидцами происшествия, незамедлительно вызвали спасателей. Сотрудники МЧС в течение десяти минут спасли пенсионерку. Они обвязали ее тросом и вытащили из колодца.