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Происшествия
Двое псковичей оказались за бортом лодки в ледяном озере Большой Иван
Происшествия
Двое псковичей оказались за бортом лодки в ледяном озере Большой Иван
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    Двое псковичей оказались за бортом лодки в ледяном озере Большой Иван

    14:51  23 Октября 2017
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    Двое псковичей оказались за бортом лодки в ледяном озере Большой Иван

    Псков, 23 октября. Местный житель спас утопающих рыбаков в Псковской области.

    По информации от главного управления МЧС России по Псковской области, инцидент произошел в Невельском районе Псковской области. Лодка, в которой находились два человека, опрокинулась на озере Большой Иван. Спасатели МЧС получили сообщение о происшествии около 17.18 вечера. Пострадавшие находились от береговой линии в 300 метрах и не могли самостоятельно выбраться из воды.

    Местный житель деревни Стефаново стал свидетелем происшествия и отправился на помощь людям. Из ледяной воды мужчина вытащил пострадавших на лодку и добрался до берега. К этому времени прибыли спасатели. Двух пострадавших незамедлительно доставили в медицинское учреждение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #псков
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