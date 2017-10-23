Двое псковичей оказались за бортом лодки в ледяном озере Большой Иван

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Псков, 23 октября. Местный житель спас утопающих рыбаков в Псковской области.

По информации от главного управления МЧС России по Псковской области, инцидент произошел в Невельском районе Псковской области. Лодка, в которой находились два человека, опрокинулась на озере Большой Иван. Спасатели МЧС получили сообщение о происшествии около 17.18 вечера. Пострадавшие находились от береговой линии в 300 метрах и не могли самостоятельно выбраться из воды.

Местный житель деревни Стефаново стал свидетелем происшествия и отправился на помощь людям. Из ледяной воды мужчина вытащил пострадавших на лодку и добрался до берега. К этому времени прибыли спасатели. Двух пострадавших незамедлительно доставили в медицинское учреждение.