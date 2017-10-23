Пенсионер за рулем иномарки сбил четырехлетнего мальчика в Пскове

В Избранное

Псков, 23 октября. Четырехлетний мальчик попал под колеса легкового автомобиля в субботу в Пскове, ребенка незамедлительно доставили в больницу.

По информации пресс-службы УГИБДД УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 21 октября, около 18.20 вечера на улице Юности. Автомобиль марки Volkswagen Polo, за рулем которой находился 67-летний мужчина, не смог среагировать на выбежавшего на дорогу мальчика и наехал на него. Инцидент произошел вне видимости пешеходного перехода и светофора. Четырехлетний ребенок был доставлен в больницу с травами и ушибами. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.