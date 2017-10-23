МЧС Псковской области призвало водителей перейти на зимнюю резину

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Псков, 23 октября. Управление МЧС России в Псковской области рекомендовало водителям перейти на зимнюю резину. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что «переобувать» автомобиль рекомендуется при температуре +5 градусов и ниже. Спасатели призвали водителей не дожидаться снега и гололеда.

Использование летней резины при сложившемся температурном режиме создает дополнительные риски дорожно-транспортных происшествий, отметили в региональном управлении МЧС.

Ранее Газета.ru сообщала о гибели пяти человек в ДТП под Челябинском.