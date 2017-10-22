Водитель ВАЗ пострадал при столкновении с иномаркой в Великих Луках

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Великие Луки, 22 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло накануне в Великих Луках.

По информации регионального ГИБДД, автомобильная авария случилась около дома №50 по проспекту Гагарина в воскресенье, 22 октября, около часа ночи. Отечественный автомобиль марки «ВАЗ-2115», за рулем которого находился 23-летний водитель, не уступил дорогу иномарке Volkswagen под управлением 40-летнего мужчины, двигающейся по главной дороге.

Водитель отечественного авто получил травмы различной степени и был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время по факту автомобильной аварии сотрудники охраны правопорядка проводят проверку, выясняют все обстоятельства случившегося. После проверки будет вынесено процессуальное решение.