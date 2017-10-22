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Происшествия
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Происшествия
Два пешехода попали в ДТП в Псковской области
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    Два пешехода попали в ДТП в Псковской области

    12:30  22 Октября 2017
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    Два пешехода попали в ДТП в Псковской области

    Псков, 22 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух пешеходов случилось в Псковской области сегодня ночью.

    По сообщению пресс-службы регионального управления МЧС, происшествие случилось на 494 километре федеральной автодороги «Санкт-Петербург – Невель» около 00.40. Водитель автомобиля допустил наезд на двух пешеходов. Известно, что на месте происшествия работали три человека пожарно-спасательного подразделения МЧС России и одна единица специализированной техники.

    Напомним, пенсионерка перебегала автомобильную дорогу в неустановленном месте, игнорируя правила дорожного движения. В этот момент по трассе двигался автомобиль марки Lifan Solano, 31-летний водитель допустил наезд на пенсионерку. От удара ее отбросило на микроавтобус.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #псков
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