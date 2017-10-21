Житель Псковской области предстанет перед судом за повторное нарушение ПДД

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Псков, 21 октября. Жителю Великих Лук предъявлено обвинение в том, что он нарушил правила дорожного движения, когда был подвергнут административному наказанию. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В конце августа этого года мужчина ехал на мопеде, и его остановили инспекторы ДПС. Великолучанин находился в алкогольном опьянении, это подтвердило медицинское освидетельствование.

В ходе проверки было выяснено, что в ноябре 2016 году мужчину лишили водительских прав сроком на три года. Его подвегли наказанию в виде обязательных работ в размере 200 часов.

На данный момент, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Максимальный срок наказания за соответствующее преступление — до двух лет лишения свободы.