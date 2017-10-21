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Происшествия
Житель Псковской области предстанет перед судом за повторное нарушение ПДД
Происшествия
Житель Псковской области предстанет перед судом за повторное нарушение ПДД
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    Житель Псковской области предстанет перед судом за повторное нарушение ПДД

    18:45  21 Октября 2017
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    За повторное нарушение ПДД житель Псковской области предстанет перед судом

    Псков, 21 октября. Жителю Великих Лук предъявлено обвинение в том, что он нарушил правила дорожного движения, когда был подвергнут административному наказанию. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

    В конце августа этого года мужчина ехал на мопеде, и его остановили инспекторы ДПС. Великолучанин находился в алкогольном опьянении, это подтвердило медицинское освидетельствование.

    В ходе проверки было выяснено, что в ноябре 2016 году мужчину лишили водительских прав сроком на три года. Его подвегли наказанию в виде обязательных работ в размере 200 часов.

    На данный момент, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Максимальный срок наказания за соответствующее преступление  — до двух лет лишения свободы.

    Автор: Дарья Смолина
    #происшествие #псков #великие луки
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