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Происшествия
В Псковской области при пожаре погиб мужчина
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    В Псковской области при пожаре погиб мужчина

    16:09  21 Октября 2017
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    В Себежском районе Псковской области при пожаре сгорел мужчина

    Псков, 21 октября. Сообщение о возгорании в Себежском районе Псковской области поступило на пульт дежурного в 06.46 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

    Чрезвычайное происшествие произошло в деревне Ковалево-Сиженье. Для тушения пожара потребовалось задействовать две единицы техники, а также шесть человек.

    Как сообщает «Псковское информационное агентство», в жилом доме сгорела комната площадью 16 кв. метров. Стало известно, что 62-летняя отравилась угарным газом, и ее госпитализировали. Ее 40-летний сын погиб. Причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.

    Однако, на данный момент информацию о причине пожара и пострадавших или погибших официальные источники не сообщили.

    Автор: Дарья Смолина
    #пожар #псков #псковская область
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