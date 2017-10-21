Спектакль  «Старик» будут показывать в выходные в Псковском академическом театре

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Псков, 21 октября. В Псковском академическом театре драмы имени А.С.Пушкина премьера — спектакль по пьесе Максима Горького «Старик». Об этом информирует пресс-служба театра.

Несколько десятков лет назад спектакль по пьесе Максима Горького уже шел в театре, сейчас театр спустя 55 лет возвращается к пьесе русского драматурга.

В спектакле будет два состава. Роль старика исполнят заслуженный артист России, ведущий артист Псковского театра Виктор Яковлев и народный артист России, ведущий актер «Театра на Таганке» Александр Трофимов. Режиссером выступает Анна Потапова. Она поставила следующие спектакли: «Волки и овцы» в Новокузнецком драматическом театре, «Наташина мечта» в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина и другие.