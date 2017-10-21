Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
В Воронеже рухнул кран на строящейся развязке
Общество
Спектакль  «Старик» будут показывать в выходные в Псковском академическом театре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Спектакль  «Старик» будут показывать в выходные в Псковском академическом театре

    15:30  21 Октября 2017
    35

    Спектакль  «Старик» будут показывать в выходные в Псковском академическом театре

    Псков, 21 октября. В Псковском академическом театре драмы имени А.С.Пушкина премьера — спектакль по пьесе Максима Горького «Старик». Об этом информирует пресс-служба театра.

    Несколько десятков лет назад спектакль по пьесе Максима Горького уже шел в театре, сейчас театр спустя 55 лет возвращается к пьесе русского драматурга.

    В спектакле будет два состава. Роль старика исполнят заслуженный артист России, ведущий артист Псковского театра Виктор Яковлев и народный артист России, ведущий актер «Театра на Таганке» Александр Трофимов. Режиссером выступает Анна Потапова. Она поставила следующие спектакли: «Волки и овцы» в Новокузнецком драматическом театре, «Наташина мечта» в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина и другие.

     

    Автор: Дарья Смолина
    #псков #псковский академический театр драмы им. а. с. пушкина #старик
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        15:35   21 Октября 2017
        50
        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        Мадрид отстранил от власти главу Каталонии и высших чиновников

        15:30   21 Октября 2017
        41
        Москва приветствует любые действия в борьбе с ИГИЛ — МИД РФ

        Москва приветствует любые действия в борьбе с ИГИЛ — МИД РФ

        9:08   21 Октября 2017
        257
        Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

        Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

        0:48   21 Октября 2017
        320