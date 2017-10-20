Количество пожаров в Псковской области уменьшилось на 3,7%

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Псков, 20 октября. Врио заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области подполковник внутренней службы Павел Комаров сообщил на пресс-конференции, что в сравнении с прошлым годом количество пожаров за девять месяцев снизилось на 3,7%. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

Согласно полученным данным, в этом году за девять месяцев зарегистрировано 572 пожара, в которых погибли 55 человек. Отмечается, что большая часть пожаров приходится на жилой сектор. Причинами возгораний в основном является нарушение техники безопасности при использовании печей, это 26, 01% от общего количества пожаров.

«Увеличение количества пожаров традиционно приходится именно на период наступления холодов. В период с 13 по 16 октября в регионе зафиксировано 13 пожаров, на которых погибли 6 человек. В большинстве случаев эти пожары связаны с началом отопительного сезона», — подчеркнул Павел Комаров.

Кроме того, на пресс-конференции были затронуты такие вопросы, как правила безопасного использования электропроводки и электрооборудования, оборудование жилья пожарным извещателем.