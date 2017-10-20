Себежский районный депутат обвиняется в хищении муниципальных средств‍

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Псков, 20 октября. Себежскому депутату грозит лишение свободы сроком до шести лет, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Псковской области.

Депутата Собрания депутатов Себежского района привлекли к административной ответственности за нарушение закона об охране природы. Ему был назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

Однако во время прокурорской проверки было выяснено, что чиновник причастен к коррупционной схеме. Выяснили, что мужчина оплатил штраф, но, будучи директором одного муниципального предприятия, воспользовался деньгами из бюджета компании, а не своими собственными.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Мужчина обвиняется в растрате или хищении средств, вверенного виновному, который использовал свое служебное положение.