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Себежский районный депутат обвиняется в хищении муниципальных средств‍
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    Себежский районный депутат обвиняется в хищении муниципальных средств‍

    15:20  20 Октября 2017
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    Прокуратура Псковской области обвинила депутата в коррупции

    Псков, 20 октября. Себежскому депутату грозит лишение свободы сроком до шести лет, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Псковской области.

    Депутата Собрания депутатов Себежского района привлекли к административной ответственности за нарушение закона об охране природы. Ему был назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

    Однако во время прокурорской проверки было выяснено, что чиновник причастен к коррупционной схеме. Выяснили, что мужчина оплатил штраф, но, будучи директором одного муниципального предприятия, воспользовался деньгами из бюджета компании, а не своими собственными.

    На данный момент возбуждено уголовное дело. Мужчина обвиняется в растрате или хищении средств, вверенного виновному, который использовал свое служебное положение.

     

    Автор: Дарья Смолина
    #коррупция #псков
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