В ДТП в Пскове пострадала гражданка Эстонии

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Псков, 20 октября. Четыре человека пострадали в результате аварии в Пскове, сообщают местные СМИ.

Как стало известно, «Лада Приора» и ВАЗ-21099 столкнулись у дома №13/1 по улице Леона Поземского. Как сообщает пресс-служба УГИБДД МВД России по Псковской области, молодой водитель «Лады Приоры», 1991 года рождения, выезжал со второстепенной дороги и врезался в легковушку, которая ехала по главной дороге.

«Псковская лента новостей» сообщает, что в ДТП пострадали четыре человека, все они пассажиры ВАЗа. Женщины 1968, 1970, 1973, 1980 годов рождения получили ушибы разной степени тяжести. После осмотра медиками женщин отправили домой. Одна из пострадавших оказалась гражданкой Эстонии.

Напомним, что мотоциклист спровоцировал тройную аварии в Пскове 18 октября. Сообщается, что серьезных травм никто не получил.